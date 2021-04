Um engenho explosivo foi descoberto debaixo da viatura de uma agente da polícia na Irlanda do Norte, anunciou hoje a polícia da província britânica, atingida nas últimas semanas por tensões e confrontos na comunidade.

O Serviço de Polícia da Irlanda do Norte (PSNI, na sigla em inglês) disse que um alerta de segurança estava em curso na cidade de Dungiven, depois de ter sido relatado um "objeto suspeito" na manhã de segunda-feira.

De acordo com a agência de notícias britânica PA, citando fontes de segurança, um engenho explosivo foi descoberto debaixo do carro da agente da PSNI, perto de uma casa no campo.

"Confirmo que o engenho estava a funcionar e uma investigação está em andamento para determinar as circunstâncias" deste incidente, admitiu em nota Mark McEwan, chefe adjunto da polícia, acrescentando que o caso vai ser tratado como um ataque a um membro da polícia.

A primeira-ministra norte-irlandesa, Arlene Foster, disse que considera a agente como "alvo de terroristas".

A chefe do executivo, do partido unionista DUP, manifestou "total condenação daqueles que procuraram fazer mal à agente e à sua família".