Estão a ser criados 280 postos de vacinação rápida contra a covid-19 em todo o mundo. O objetivo, segundo o coordenador da task-force do plano de vacinação em Portugal, é vacinar 100 mil pessoas por dia.

Em declarações à agência Lusa, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo revelou que está a ser criada "uma capacidade de organização e de administração de vacinas para uma quantidade muito grande de vacinas".

O Ministério da Saúde, com “auxílio precioso” das autarquias, está a criar 119 postos de vacinação rápida e 161 postos de vacinação reforçada. Além de estarem a ser adaptados os sistemas de informação.

Segundo Gouveia e Melo, os centros de vacinação rápida estão preparados para vacinar 600 pessoas ou mais por dia. Já os de vacinação reforçada podem ser vacinar cerca de 150 pessoas, uma vez que foram criados porque "há localidades que não necessitam de ter postos de vacinação massiva e rápida porque a população não é suficiente para esses postos".

Com os novos centros, será possível vacinar 100 mil pessoas por dia, revelou o coordenador da task-force, dando com exemplo este fim de semana, em que só no sábado foram vacinadas cerca de 120 mil pessoas.

"Nós temos que nos preparar para vacinar 100 mil pessoas por dia e é isso que está a acontecer", sublinhou.

O vice-almirante lembrou ainda que é necessário ter noção de que "o país não estava preparado para vacinar dez milhões de pessoas, duas doses, em quatro meses".

"Havendo essa noção, o país está a preparar-se para fazer isso e a preparar-se conforme as vacinas chegam a território nacional e é isso que está a acontecer da forma mais natural possível", vincou.