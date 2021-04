As autoridades de saúde revelaram, esta terça-feira, que foram registados 424 novos contágios de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de infeções, desde o início da epidemia no país, para 831.645.

Segundos os novos dados da DGS, ocorreram, entre segunda e terça-feira, mais cinco mortes associadas à doença. Portugal soma agora 16.951 vítimas mortais da pandemia.

Lisboa e Vale do Tejo é a região onde foram diagnosticados a maior parte dos novos casos, com 153 contágios confirmados nas últimas 24 horas. Imediatamente a seguir surge o Norte com 129 infeções, depois o Alentejo com 41, o Centro com 34, o Algarve com 28, a Madeira com 23 e os Açores com 16.

O novo balanço dá ainda conta de que três dos cinco óbitos associados à covid-19 ocorreram na Grande Lisboa, tendo as regiões do Norte e do Centro registado, cada uma, mais uma morte.

Em relação ao número de hospitalizados, há boas e más notícias, enquanto os doentes graves, subiram – embora ligeiramente –, pelo quarto dia consecutivo, de 112 para 113, o total de internados registou uma quebra, após três dias de aumentos. Estão agora 429 camas ocupadas por doentes covid, menos 25 do que ontem.

Mais 902 pessoas deixaram de ter a doença ativa, elevando para 790.118 o total de recuperados.

Atualmente, existem 24.576 casos ativos, menos 483 do que na segunda-feira, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 21.866 contactos.

Os dados relativos à incidência e ao Rt não foram atualizados, a DGS não o faz diariamente, mantendo-se os valores de ontem, pelo que Portugal tem uma incidência de 71,8 casos de infeção por 100 mil habitantes. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 68,1 casos de infeção por 100 000 habitantes e era de 68,0.

Por outro lado, o Rt é de 1,00 tanto a nível nacional como quando considerado apenas o continente.