A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apreendeu, no domingo, 85 quilos de cocaína no aeroporto de Lisboa. O produto estupefaciente estava dissimulado numa carga aérea proveniente de Fortaleza, no Brasil.

Em comunicado, esta terça-feira, a AT revela que a “grande” quantidade de droga, apreendida através da Alfândega do Aeroporto de Lisboa, poderia originar uma receita superior a 2,5 milhões de euros para as organizações criminosas.

A droga foi entregue à Polícia Judiciária. A AT realizou esta apreensão no âmbito das suas competências de controlo da fronteira externa da União Europeia.