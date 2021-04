O Presidente do Chade, Idriss Déby, morreu, esta terça-feira, devido a ferimentos sofridos durante uma visita às tropas que lutam contra os rebeldes do norte do país. Estava no poder há 30 anos.

"O Presidente da República, chefe de Estado, chefe supremo do Exército, Idriss Déby Itno, acaba de dar o seu último suspiro, enquanto defendia a integridade territorial no campo de batalha. É com profunda amargura que anunciamos ao povo chadiano a morte esta terça-feira, 20 de abril de 2021, do marechal do Chade", anunciou o porta-voz do Exército, general Azem Bermandoa Agouna, citado pela agência de notícias AFP.

O anúncio da sua morte surge horas depois de as autoridades eleitorais o declararem vencedor das eleições presidenciais de 11 de abril. Déby, de 68 anos, fora eleito para um sexto mandato com cerca de 79% dos votos.