A CP - Comboios de Portugal aprovou o lançamento de um concurso para uma nova concessão dos bares dos Alfa Pendular e dos Intercidades, no valor total de 2,296 milhões de euros, foi esta terça-feira publicado em Diário da República.

"O Conselho de Administração da CP, em reunião de 24 de março de 2021 deliberou [...] aprovar o lançamento de um procedimento pré-contratual, necessário à contratação da prestação de serviços de restauração e bar a bordo dos comboios Alfa Pendular e Intercidades, e respetivo compromisso plurianual, no valor total de 2.296.000,00 (euro)", lê-se no despacho.

O encargo associado a esta contratação tem um prazo de execução até 24 meses, entre 2021 e 2023, e prevê 396.000 euros para 2021 e 950.000 euros (mais IVA) para cada um dos restantes anos.

No despacho, o conselho de administração da CP, presidido por Nuno Freitas, sublinha que a empresa "não tem quaisquer pagamentos em atraso e os encargos inerentes à celebração do contrato envolvem apenas receitas próprias".

O serviço de bar nos comboios Alfa Pendular e Intercidades esteve suspenso entre 19 de março e 18 de agosto do ano passado, devido à pandemia, e voltou a encerrar em 15 de janeiro, com o novo confinamento.

Concurso substitui empresa alemã. De acordo com declarações à Lusa do dirigente da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (Fesaht) Francisco Figueiredo, a suspensão do serviço no ano passado levou a que a CP deixasse de pagar uma mensalidade de perto de 120 mil euros à prestadora daquele serviço, a Risto Rail, do grupo LSG/Lufhansa. Segundo o mesmo responsável, numa reunião ocorrida no ano passado entre os sindicatos e a Risto Rail, a empresa do grupo alemão disse que não colocaria em Portugal "nem mais um cêntimo".

O contrato de prestação de serviços entre a CP e a Risto Rail, que prevê que a CP pague entre 110 a 120 mil euros por mês ao concessionário, está em vigor desde 1 de dezembro de 2018 e tinha o fim previsto para 31 de novembro. A empresa do grupo Lufthansa tem cerca de 120 funcionários a trabalhar nos bares dos comboios Alfa e Intercidades.