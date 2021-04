Um homem, de 57 anos, foi detido pela GNR, no concelho de Gondomar, por violência doméstica contra a mãe, de 85 anos, anunciou a força de segurança, em comunicado, esta terça-feira.

Os militares apuraram que o suspeito, habitual consumidor de produtos estupefacientes, terá injuriado e ameaçado de morte a progenitora subtraindo-lhe quantias em dinheiro para satisfazer o vício de consumo de drogas.

Perante a gravidade dos factos, o suspeito, com antecedentes criminais por furtos e roubos, tendo já cumprido pena de prisão efetiva, foi detido e presente a primeiro interrogatório ontem, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência da vítima, proibição de contactar com a vítima por qualquer meio ou forma e de se aproximar dos locais habitualmente frequentados pela vítima e testemunhas do processo.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Fânzeres.