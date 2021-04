Após a abrupta demissão de José Mourinho, o Tottenham Hotspur tem já um substituto para orientar a equipa londrina até ao final da época. Ryan Mason, de 29 anos, estava já nos quadros dos spurs desde 2018, e passa agora ao lugar principal.

O Tottenham tem pela frente a final da Taça da Liga inglesa, contra o Manchester City, no domingo, 25 de abril, e este deverá ser o primeiro desafio do novo treinador dos spurs.

“Acreditamos muito neste elenco de jogadores talentosos. Temos uma final de taça e seis jogos da Premier League pela frente e agora devemos concentrar todas as nossas energias em conseguir um bom final de temporada", garantiu Daniel Levy, presidente do clube, em comunicado.

Following the departure of Jose Mourinho, we can now confirm that Ryan Mason will take charge as Interim Head Coach for the remainder of the season.#THFC ⚪️ #COYS