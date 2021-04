O sol dos últimos dias foi de pouca dura e vai dar lugar à chuva em todo o país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta terça-feira são já esperados períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro. A Sul são esperados aguaceiros, mas fracos. Está ainda previsto vento do quadrante oeste, por vezes forte nas terras altas. A temperatura máxima vai variar entre os 24 graus, em Faro, e os 14 graus, na Guarda. Já as mínimas não vão além dos 14 graus, em Lisboa, e os seis graus, em Bragança e na Guarda.

Amanhã, quarta-feira, estão previstos períodos de chuva no litoral das regiões Norte e Centro, estendendo-se gradualmente às restantes regiões e tornando-se mais intensa e persistente a partir da tarde. Há a possibilidade de ocorrência de trovoada, em especial nas regiões do Centro e Sul, a partir da tarde. É ainda esperada uma pequena descida da temperatura máxima, que vai variar entre os 22 graus, em Faro, e os 12 graus, na Guarda. As mínimas vão variar entre os 13 graus, em Faro e Lisboa, e os sete graus, em Bragança e na Guarda.

Na quinta-feira, são esperados períodos de chuva ou aguaceiros, mais intensos até ao início da manhã, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde. Por outro lado, volta a haver uma pequena subida da temperatura máxima, que vai voltar a atingir os 24 graus, em Faro. Na Guarda não vai superar os 14 graus. As mínimas vão variar entre os 14 graus, em Lisboa e Aveiro, e Bragança e Guarda voltam a ser os distritos mais frios, com as mínimas a chegar aos seis graus.

Na sexta-feira e fim de semana deverá manter-te a previsão de chuva.