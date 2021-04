Mourinho e Jesus? Troquem-nos!

Há momentos da nossa vida em que ficamos como o menino enfermiço do conto de António Botto. Não podendo levantar-se da cama, todos os dias perguntava à criada que lhe abria os cortinados da janela: “Diz-me ama, ainda há mundo?” Deve haver mundo em todo o universo para quem acaba de receber 30 milhões de libras, da Papua Nova Guiné ao sopé das Montanhas do Pamir, mas o mundo de José Mourinho é o mundo do futebol e ele, que subiu ao cume do Evereste, provavelmente perguntar-se-á em que novo mundo vai passar a viver. Serão muitos a bater-lhe à porta, mas José parece ter prometido a si próprio não treinar equipas sem ambição. E as equipas com verdadeiras ambições reduzem-se a quatro ou cinco e estão bem servidas. Não deixa de ser curioso que os dois melhores treinadores do futebol português, ao lermos a opinião da maioria dos jornalistas deste país que, segundo o divino Eça, não passa de um fétida lesma espapaçada à beira do Atlântico sob o nome desacreditado de Portugal, mostrem sinais de degradação, tanto no seu trabalho técnico como na sua capacidade de impor a superação aos seus jogadores...

