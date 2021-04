Nikita Krushev aperaltou-se. Afinal não se vai a Londres como quem vai a um moinho. Precisava de um esfregadela de boas maneiras, algo que os russos não parecem sentir falta mas que os ingleses levam a peito como poucos.

No dia 20 de abril de 1956, o Presidente da União Soviética aterrava em Heathrow para uma série de reuniões com os mais altos dignitários britânicos. Uma indiscrição habitual nestes assuntos que envolvem uma série de pessoas muito razoável trouxe a público que Krushev não se limitara a ter aulas de etiqueta, mas que também fora sujeito a um intenso treino psicológicos levado a cabo por uma série de espiões que mantinha no Reino Unido. Chefiava esse grupo o dr. Malenkov, antigo chefe de Governo da URSS, o trabalho recebeu, pela imprensa internacional o título de impecável. Krushev passou ao lado das gafes com uma mestria assinalável graças ao se batalhão psicológico.

Meses antes, numa visita oficial à Jugoslávia, Krushev fora completamente derretido pelos meios de comunicação social locais. Levou com insultos de bruto para cima, seja pela sua falta de tato a lidar com os seus homólogos, seja por uns poucos de comportamentos absolutamente impróprios, muito provavelmente provocado pelo excesso de libações alcoólica. Mas, enfim, a Inglaterra era a Inglaterra, com os seus tiques de alta burguesia, pelo que era necessário corrigir algumas falhas. O treino foi intenso e durou cerca de seis meses.

