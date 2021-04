“Custa-me deixar o espaço que nasceu praticamente quando eu nasci”, desabafa Fernando Neto Pereira, proprietário do Jamaica e do Tokyo, ao i. As memórias fazem-no recuar aos tempos de infância, em que ficava a observar os mosquitos que se juntavam às centenas nas luzes do teto, enquanto bebia as colas Canada Dry que pedia ao pai, numa altura em que a Coca-Cola era proibida pelo regime. “Lembro-me das noites de trabalho nas vésperas de feriado a partir dos 15 anos, porque o meu pai teimava em não pagar aos funcionários. Fica a marca da escola da vida que é estar atrás do balcão, que me permitiu conhecer o bom e o mau das pessoas. E ficam na memória os amigos com quem passei noites memoráveis, as namoradas que passaram pela minha vida e que quase na totalidade conheci no Jamaica”, relembra o proprietário.

Foi precisamente naquele espaço que Fernando Neto Pereira conheceu a sua primeira mulher, com quem teve o seu primeiro filho. Foi também ali que beijou pela primeira vez a mãe do seu segundo filho. “Há tantas memórias que podia escrever um bestseller”, garante.

AS VERDADEIRAS RAZÕES DA MUDANÇA DE ESPAÇO Os históricos clubes noturnos lisboetas Jamaica, Tokyo e Europa vão deixar a Rua Nova do Carvalho, no Cais do Sodré, e mudar-se para o Cais do Gás, do lado de lá da emblemática estação de comboios. Esta migração de espaço permitirá a recuperação dos armazéns em frente ao rio, reativando o universo noctívago de Lisboa. A reabertura está prevista para o final de 2021.

