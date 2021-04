Numa carta enviada à jornalista da SIC Ana Paula Félix, Rosa Grilo apresenta agora uma nova versão do crime que tirou a vida ao atleta e seu marido, Luís Grilo.

No programa Linha Aberta, da SIC, foi referido que a tese de que os angolanos mataram o marido era mentira e que o mesmo não foi morto na cozinha.

De acordo com os excertos da carta, lidos por Hernâni Carvalho, não existem quaisquer diamantes e o triatleta foi morto por “outra pessoa”, alegadamente um indivíduo “muito próximo da família”.

Rosa Grilo descreve ainda ocasiões em que o marido lhe batia e que esta outra pessoa veio em seu auxílio, tendo ficado “muito amigos”, vindo a viúva a aperceber-se de que este estava apaixonado por ela. “Quando casei, eu e o senhor X mantivemos o contacto próximo. Com o passar dos anos, afastámo-nos um pouco mas não deixámos de falar. Até era eu que o procurava mais quando o Luís me batia. Tinha necessidade de desabafar, ele pedia-me para deixar o Luís e ficar com ele”, descreve a mulher.

Rosa Grilo afirma que, no início de 2018, pretendia separar-se do marido mas que este “ficou de tal forma enraivecido” que a ameaçou: “Não sabendo o que fazer, passaram-se mais uns meses e voltei a dizer que me queria separar. Aí já foi diferente: agrediu-me e ameaçou que me matava”. Ao recorrer constantemente a esta pessoa, sentia-se apoiada mas pressionada para deixar o marido em seu favor.

Antes de irem para Frankfurt, Rosa terá tirado a arma ao marido, depois de o atleta a ameaçar. A viúva terá contado a ‘X’ as ameaças de que sofreu, tendo este usado a arma de Luís Grilo para o matar: “Estava na cozinha, mas mesmo com os barulhos da TV, ouvi dois sons estranhos. Como me pareceu ser no piso de cima, subi. O X tinha acabado de dar tiros no Luís. Só tive tempo de ver o Luís na cama a sangrar. O X agarrou-me, empurrou-me para fora do quarto, fechou a porta à chave”, escreveu a mesma. O homem terá escondido o corpo de Luís e dito a Rosa Grilo “que nunca o encontrariam”.