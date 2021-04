A Comissão Europeia anunciou, esta segunda-feira, que ativou a opção contratual para garantir mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech. No total, a União Europeia (UE) deverá receber este ano 600 milhões de doses da farmacêutica norte-americana.

“Notícias importantes sobre as vacinas contra a covid-19: a Comissão Europeia ativou a opção contratual para mais 100 milhões de doses de vacina BioNTech/Pfizer”, afirmou a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, no Twitter. “Um total de 600 milhões de doses será entregue à UE em 2021”, acrescentou.

A comissária garantiu ainda que a UE vai “continuar a trabalhar incansavelmente para assegurar que as vacinas cheguem rapidamente aos cidadãos”.

Important #COVID19 vaccine news ➡️ @EU_Commission has activated contractual option for 100 million more BioNTech/Pfizer vaccine doses.

A total of 600 million doses will be delivered to 🇪🇺 in 2021. We continue working tirelessly to ensure that vaccines swiftly reach our citizens.