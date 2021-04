O Reino Unido registou, esta segunda-feira, 2.963 casos do novo coronavírus e quatro vítimas mortais, de acordo com dados do Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico. É preciso recuar até ao início de setembro para encontrar um número de óbitos tão baixo.

Nos últimos sete dias, entre 12 e 18 de abril, registou-se uma redução de cerca de 27% no número de mortes e de 10% no número de contágios, em relação à semana anterior.

Atualmente, há 2.186 pessoas com sintomas associados à covid-19 internadas nos hospitais britânicos, 179 das quais deram entrada nas últimas 24 horas. Há 332 doentes em Unidades de Cuidados Intensivos.

O governo britânico informou ainda que cerca de 32,9 milhões de pessoas já receberam uma dose da vacina contra a covid-19 e mais de dez milhões já estão totalmente imunizadas.

Desde o início da pandemia, as autoridades britânicas já deram conta de 4.390.783 infeções e 127.274 pessoas morreram no período de 28 dias após terem testado positivo.