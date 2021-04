O Presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, foi hoje eleito primeiro secretário do Partido Comunista, secedendo a Raul Castro, que se retira aos 89 anos, anunciou o partido, o único autorizado na ilha.

"Miguel Diaz-Canel Bermudez foi eleito primeiro secretário do Comité Central do Partido Comunista de Cuba no 8.º congresso do PCC", anunciou o partido na rede social Twitter.

O Congresso do Partido Comunista Cubano (PCC) começou na sexta-feira e termina hoje.

Os congressos do PCC ocorrem a cada cinco anos, mas o deste ano tem um significado especial, já que ocorre após uma profunda alteração da Constituição e assinala a aposentação de Raul Castro, que deixa neste congresso o lugar de primeiro secretário do partido, no qual sucedeu a Fidel Castro, deixando o cargo a Diaz-Canel, que já tem as rédeas do Governo.