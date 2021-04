Uma criança de seis anos morreu, no domingo, após cair do sétimo andar do prédio onde residia, em Vila Franca de Xira.

Segundo a TVI24, que cita fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, foram chamados os bombeiros e o INEM, mas o óbito foi declarado no local.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente estão a ser investigadas.