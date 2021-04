A Polícia Marítima de Cascais resgatou, na madrugada desta segunda-feira, um homem, com cerca de 71 anos, que se tinha perdido num trilho numa falésia, junto ao farol do Cabo da Roca, no concelho de Sintra.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, na sequência do alerta, recebido pelas 21h10, o piquete da Polícia Marítima deslocou-se de imediato para o local para iniciar buscas, juntamente com os Bombeiros Voluntários de Almoçageme, apoiados por um drone

“Durante a operação, coordenada pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Cascais, os elementos da Polícia Marítima mantiveram-se em contacto com a vítima, tendo a mesma sido encontrada pelas 01h55”, lê-se.

O homem encontrava-se bem fisicamente, não tendo sido necessária assistência médica.