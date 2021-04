A produção de construção caiu 5,8% na zona euro e 5,4% na União Europeia (UE) em fevereiro de 2021, face ao mesmo mês do ano passado, divulgou esta segunda-feira o Eurostat. Já na comparação em cadeia, em comparação com janeiro, a produção na construção recuou 2,1% na zona euro e 1,6% na UE.



Em Portugal a produção recuou 4,8% na variação homólogo e 0,6% em cadeia.



De acordo com o gabinete estatístico europeu, entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, os maiores recuos na produção de construção foram registados na Eslováquia (-24,4%), Polónia (-18,1%) e Espanha (-17,1%). Foram registados aumentos homólogos apenas em três Estados-membros: Suécia (+5,8%), Áustria (+3,6%) e Roménia (+1,6%).

Na comparação com janeiro, os maiores decréscimos na produção de construção foram registados na Hungria (-11,7%), Polónia (-6,9%), França e Eslováquia (-6,0% cada), enquanto houve aumentos na Suécia (+9,2%), Áustria (+8,8%), Roménia (+2,3%) e Bulgária (+0,2%).