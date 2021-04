A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) vão lançar esta terça-feira, 20 de abril, a Campanha de Segurança Rodoviária ‘Viajar sem Pressa’, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021.

A campanha, que vai decorrer entre os dias 20 e 26 de abril, “tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, sendo esta uma das principais causas dos acidentes nas estradas”, revela um comunicado conjunto das autoridades.

A campanha ‘Viajar sem Pressa’ integrará ações de sensibilização da ANSR, operações de fiscalização, pela GNR e pela PSP, com especial incidência no cumprimento das regras do código da estrada e legislação complementar relativas à velocidade, e fiscalização 24/24 horas da ANSR através da sua rede de radares (SINCRO).

As ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização nas seguintes localidades:

Dia 20 de abril: AE A1, S/N, Km 11.1, Vila Franca de Xira;

Dia 21 de abril: Avenida da Régua, Ovar;

Dia 22 de abril: EN18, Km 43, Junto ao Viaduto do Tortosendo;

Dia 23 de abril: E.N. 372, Km 72, Elvas;

Dia 26 de abril: EN118, Km 31.200, Porto Alto.