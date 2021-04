O juiz Rui Fonseca e Castro, cuja oposição ao estado de emergência em vigor tem gerado controvérsia, só pode ser preso mediante mandado de outro magistrado. Muitos questionam o motivo pelo qual variados apoiantes do magistrado foram detidos no protesto de sexta-feira, junto ao Conselho Superior da Magistratura (CSM) mas tal não acontece com o mesmo. A resposta está no Estatuto dos Magistrados Judiciais.

O poder limitado do estatuto “Os magistrados judiciais não podem ser detidos senão mediante mandado de juiz”, começa por explicar ao i o jurisconsulto Jorge Miranda, referindo-se ao Estatuto dos Magistrados Judiciais. No artigo 20.º do documento, é possível ler que tal regra só pode ser contornada “em flagrante delito por crime punível com pena de prisão de máximo superior a três anos”.

“O juiz tem garantias muito importantes, mas é contra a ética da magistratura aquilo que ele faz. Ou seja, convocar manifestações e tomar posições incompatíveis com a atividade de um juiz”, diz o professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e considerado um dos pais da Constituição portuguesa.

