Já nos colocou a dançar com músicas contagiantes e a transbordar de felicidade, como Take My Pain Away ou Love Love Love, mas, desta vez, Luís Clara Gomes, o músico, produtor e DJ natural de Viseu, que assina os seus projetos artísticos como Moullinex, não está nesse estado de espírito. Quer dizer... ainda quer colocar-nos todos a dançar, mas desta vez com um som diferente. Depois de atravessar uma fase complicada marcada por uma perda pessoal, o produtor decidiu que necessitava de alterar o som da sua música de forma a representar-se “honestamente”, explica ao i. Deste desejo, nasceu Requiem for Empathy, quarto disco do músico, onde, através de melodias mais despidas e cruas, conduzidas por sintetizadores e um reduzido kit de bateria, Moullinex procura responder a uma pergunta: Qual é o espaço da música contemplativa e introspetiva na pista de dança?

O seu novo álbum, Requiem for Empathy nasceu em 2019, quais foram, na altura, as suas motivações para embarcar neste projeto e ainda se identifica com elas?

Sinceramente, acredito que as motivações se condensaram e ficaram mais reforçadas. Nunca parto para um disco com uma direção concreta, parto sempre com vontade de fazer coisas novas e vou trabalhando até encontrar algo com que me identifique. Descartei algumas ideias que já tinha porque sentia que não representavam aquilo que estava a sentir. Muitas delas vieram depois das sessões do Hypersex (2017) e ainda estava a usar a paleta de cores deste disco, tanto emocional como em termos texturais, os mesmos instrumentos, como o baixo e a guitarra elétrica, algo que não me estava a deixar muito feliz, nem a motivar. A minha música é um reflexo daquilo que sinto e estava a atravessar uma série de angústias. Tive uma perda muito grande, o meu avô, e não conseguia ver o mundo a cores que tinha desenhado no Hypersex a representar-me honestamente. Isso deixou-me uma dúvida: o que posso fazer enquanto produtor de música de dança quando tenho uma coisa bastante catártica e terapêutica nas mãos. Cheguei à conclusão que, por um lado, era um trabalho honesto e identificava-me com ele de um ponto de vista emocional e artístico e sim, é possível usar a música de dança como terapia.

Outro temática neste disco é a empatia, que, inconscientemente, também fará sentido neste contexto pandémico, como uma forma de comunicar com os fãs.

Parece um bocado premonitório, já tinha o nome do disco fechado em 2019, mas a verdade é que cheguei à empatia como o estado mais puro daquilo que existe numa pista de dança. No meu exercício de fazer música, o que me move é muitas vezes a empatia, se calhar por ser um bocado introvertido e ter começado a fazer música por não conseguir de uma maneira tão direta com as pessoas e a música o ter permitido. A música de dança é uma comunicação imediata e daí a empatia na pista de dança ser algo tão mágico e, numa altura destas, de pandemia, mais falta sentimos desta experiência comunitária na pista.

