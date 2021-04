“Estive 15 dias numa casa de emergência: tiraram-me o telemóvel, só pude fazer chamadas para familiares e amigos à frente das técnicas. Fazem-no para controlarem aquilo que vamos dizer porque não querem que se diga onde estamos”, conta a mulher que saiu de casa por não suportar a violência psicológica perpetrada pelo marido. Ainda assim, as duas filhas do casal decidiram ficar com o pai e a vítima teve de procurar auxílio de terceiros.

Joana (nome fictício), com uma idade compreendida entre os 50 e os 60 anos, é uma das 2424 vítimas – incluindo filhos destas menores de idade ou maiores com deficiência – que, entre março do ano passado e o final do mês de janeiro do ano corrente, foram acolhidas pela Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD). Esta rede registou 86114 atendimentos (presenciais e não presenciais) e as vítimas acolhidas ocuparam, rotativamente, as 904 vagas disponíveis em toda a rede.

“Aquele tempo funciona para que tenhamos consciência daquilo que queremos. Não saímos à rua sozinhas, no máximo vamos à rua uma hora por dia com uma das funcionárias. E temos tarefas atribuídas, mas são coisas levezinhas, como ajudar a fazer a limpeza dos nossos quartos e dos corredores ou pôr a loiça na máquina”, explica, admitindo que pediu à equipa que a acompanhava se seria possível ser transferida para uma casa de abrigo na mesma cidade. “Disseram-me que era muito pequena” e, deste modo, Joana viajou até Aveiro, onde viveu entre setembro de 2019 e março de 2020.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.