A máfia das vacinas

Hoje, sem dúvida alguma, percebemos que há uma espécie de Guerra Fria entre os produtores das vacinas.

Sou um fascinado por guerras dos serviços secretos e nunca me esqueci do que li num livro sobre Leonid Brejnev, então líder da antiga União Soviética. Quando este fez uma viagem, salvo erro a Paris, os serviços secretos alugaram o andar de baixo do hotel e desviaram a canalização do quarto do líder soviético e descobriram que este estava com um cancro. A verdade só se soube muitos anos depois, como é normal, já que a realidade esconde muito à atualidade. O que se diz no momento tem, muitas vezes, o objetivo de esconder o que realmente se passa. É por isso que a história não se faz no momento. Vem esta conversa a propósito da guerra das vacinas. Quando se sabe que, se todos se unissem, seria possível vacinar toda a população mundial, mas que os interesses económicos assim não querem, havemos de perceber mais tarde o que esteve por detrás dessa decisão. Hoje, sem dúvida alguma, percebemos que há uma espécie de Guerra Fria entre os produtores das vacinas. São muitos milhões que estão em jogo e é natural que as pressões sejam muitas. A União Europeia está presa aos compromissos com os seus aliados e é natural que deixe para segundo plano as vacinas da China e Rússia.

