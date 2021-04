Estão decididos os protagonistas da final da Taça de Inglaterra, marcada para 15 de maio, no mítico estádio de Wembley. A partida poderá contar com até 21 mil adeptos, no âmbito de vários testes piloto realizados no país.

O Leicester City chegou ao intervalo ainda a zeros com o Southampton, mas os foxes entraram melhor na segunda parte e, aos 55 minutos, Iheanacho inaugurou o marcador.

Foi o suficiente para garantir a passagem do Leicester City à fase final do campeonato, deixando para trás o Southampton, que ainda assim fez uma caminhada louvável nesta competição, batendo equipas como o Arsenal e o Wolverhampton Wanderers.

Na final, os foxes vão enfrentar o Chelsea, que eliminou o Manchester City por 1-0.