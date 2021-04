O descarrilamento de um comboio de passageiros no norte do Cairo, no Egito, provocou hoje cerca de 100 feridos, referem as autoridades egípcias citadas pela Associated Press (AP).

Quatro carruagens de um comboio de passageiros saíram da ferrovia na cidade de Banha, na província de Qalyubia, no norte do Cairo, informou a autoridade ferroviária num comunicado, citado pela AP.

O comboio viajava para a cidade de Mansoura, no Delta do Nilo, vindo da capital egípcia, refere a mesma nota.

Também num comunicado, o Ministério da Saúde refere que "pelo menos 97 pessoas ficaram feridas".

"Cerca de 60 ambulâncias foram enviadas para o local e os feridos foram levados para hospitais mais próximos", acrescentou a nota do ministério.

Não são, para já, conhecidas, as razões que provocaram o descarrilamento do comboio, pelo que o acidente está a ser investigado.

Na semana passada, pelo menos 15 pessoas ficaram feridas quando as carruagens de um comboio descarrilaram na província de Sharqia, no delta do Nilo.