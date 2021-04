A 32.ª jornada da Premier League viu o Arsenal de Mikel Arteta receber o Fulham, numa partida em que os gunners lutaram até ao último minuto para garantir, pelo menos, mais um ponto.

Empatados a zeros ao fim da primeira metade, o primeiro golo do marcador nasceu de uma grande penalidade convertida por Josh Maja, aos 59 minutos, que fez o 1-0 para o Fulham.

O resultado manteve-se até aos últimos minutos da partida, e tudo indicava que os visitantes iriam sair do Emirates Stadium com mais três pontos.

No minuto 90+7, no entanto, Edward Nketiah acabou por bater Alphonse Areola, e conquistou o golo do empate, que significa que o Fulham se mantém na zona de despromoção, com 27 pontos.