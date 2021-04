Foram reportados mais 441 novos casos de covid-19 e três mortes, nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da DGS.

Agora, em Portugal, estão ativas 25.387 infeções, mais 43 do que este sábado.

O número de internados continua aos altos e baixos. Depois de uma queda do valor este sábado, agora há 428 pessoas hospitalizadas devido à covid-19, mais 13 do que ontem. Nos cuidados intensivos, estão 109 doentes, um valor que subiu durante o fim de semana. Nas últimas 24 horas, entraram mais seis pessoas nos cuidados intensivos.

De acordo com o boletim da DGS, o Norte foi a região que registou mais contágios neste fim de semana. Nas últimas 24 horas, foram reportados 193 novos casos no Norte, 109 em Lisboa e Vale do Tejo, 46 no Centro, 38 no Algarve e cinco no Alentejo. Já nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, contabilizou-se 33 e 17 novos contágios, respetivamente.

Em relação ao número de óbitos, as três mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (2) e no Centro (1).

O boletim epidemiológico deste domingo dá conta de mais 395 pessoas que conseguiram vencer a doença, elevando o total de recuperados para os 788.669 desde o início da pandemia.

Agora, as autoridades de saúde têm 29.712 contactos sob vigilância, mais 74 em relação a sábado.

Consulte aqui o boletim da DGS na íntegra