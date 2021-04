Miguel Oliveira, piloto português da KTM, teve uma sétima volta do Grande Prémio de Portugal de MotoGP muito atípica.

Na 13.ª posição, Oliveira fez a volta mais rápida da corrida, e logo de seguida acabou por se desiquilibrar na curva 14 do Autódromo Internacional do Algarve. O piloto de Almada ainda voltou à corrida, em 19.º lugar.

The home favourite is out! ❌@_moliveira88 crashes out, a lap after @jackmilleraus tumbles! 💢#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/Uvu5F2qI2Q