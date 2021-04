A ministra da Agricultura anunciou o lançamento de um aviso, no valor de 17,5 milhões de euros, para a instalação de rede de proteção anti-granizo para minimizar os efeitos das tempestades nos pomares.

Os agricultores têm 60 dias para efetuar a respetiva candidatura e dois anos para realizar a instalação das redes de proteção anti-granizo, podendo ser cofinanciadas até 65%.

No âmbito do instrumento financeiro que Portugal vai ter para utilizar nos próximos cinco anos, (o 'Next Generation'), Maria do Céu Antunes referiu que parte da verba "vai ser utilizada para o desenvolvimento económico dos territórios rurais".

"Parece-nos que temos aqui um bom instrumento para os nossos agricultores poderem por um lado garantir a previsibilidade nas suas explorações e garantir o rendimento", frisou.

O 'Next Generation' vai permitir alavancar outras iniciativas.

A governante disse que em breve vai lançar um novo aviso para instalação de painéis fotovoltaicos nas explorações agrícolas, de forma a minimizar os custos energéticos e fazer uso de energias limpas.

"Parte dos 312 milhões de euros disponíveis para os agricultores portugueses vão também ser utilizados para incentivar a produção biológica", concluiu.