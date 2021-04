O rumor existe há anos, mas a Fórmula 1 confirmou oficialmente, neste domingo, a criação do Grande Prémio de MIami, que deverá acontecer num circuito a rondar o famoso Hard Rock Stadium na cidade norte-americana, com 5.41 quilómetros de comprimento e 19 curvas a girar à volta do estádio dos Miami Dolphins.

Ainda não há, no entanto, qualquer data marcada para a corrida, que deverá ser influenciada pelo Grande Prémio dos Estados Unidos, em Austin, no estado do Texas. Só se sabe que o circuito passará a fazer parte do calendário já a partir de 2022.

"Os Estados Unidos são um mercado chave em crescimento para nós e estamos muito encorajados pelo crescente alcance, que será ainda mais apoiado por esta emocionante segunda corrida", garantiu Stefano Domenicali, dirigente da F1, citado pelo website motorsport.com.