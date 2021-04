A Polícia de Segurança Pública (PSP) multou, este sábado, sete estabelecimentos de restauração no Bairro Alto, em Lisboa, por violarem as regras de prevenção da covid-19, “ao permitirem que clientes consumissem no interior do estabelecimento, ao não encerrarem o serviço de esplanada às 22:30, ao permitirem mais de quatro clientes por mesa no espaço de esplanada e ao não salvaguardarem o distanciamento social entre os clientes de diferentes mesas", indicou a PSP num comunicado.

Na operação foram fiscalizados 22 estabelecimentos e foram levantados 19 autos de notícia por contraordenação, incluindo a estes sete espaços, por desrespeito das normas para evitar novos contágios pelo novo coronavírus.

De acordo com a PSP, as coimas aplicadas variam entre os 2.000 e os 20.000 euros, no caso de pessoa coletiva. Já para particulares, variam entre os 200 e os 1.000 euros.

Também foram levantados 16 autos de notícia de contraordenação "por infrações diversas, incluindo o fornecimento de bebidas alcoólicas a menores", afirmou a PSP.

De realçar que a ação policial tem como preocupação as aglomerações de pessoas, a utilização dos espaços de esplanadas e a venda de bebidas alcoólicas no Bairro Alto.

"A operação policial dispersou os ajuntamentos nas diversas artérias daquela área e participou infrações", evidenciou a PSP na mesma nota.

Esta foi a última operação de um ciclo de cinco ações realizadas entre os dias 12 e 16 de abril, indicou a força de segurança, para averiguar o cumprimento das normas em vigor "por parte dos clientes e dos estabelecimentos de restauração e similares e de ajuntamentos de pessoas nas freguesias de Arroios, Misericórdia, Santo António e Santa Maria Maior".

No total, foram fiscalizados 98 estabelecimentos, nas quais foram verificadas 62 infrações, “sendo que 15 destas infrações são referentes a violações ao atual estado de emergência", disse a PSP.