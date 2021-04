O Gil Vicente venceu, este sábado, o Benfica no Estádio da Luz, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O primeiro golo da partida foi marcado por Leautey aos 35 minutos. Já na segunda parte Laurency aumentou vantagem do Gil Vicente aos 81 minutos.

Pouco depois, o Benfica reduziria a vantagem do adversário, quando aos 87 minutos Vítor Carvalho fez um autogolo

Com esta derrota, as águias continuam com 57 pontos, menos 12 do que o Sporting e a três do FC Porto, que defronta o Nacional, na Madeira, este domingo.

O Gil Vicente sobe ao 10.º lugar da classificação, com 31 pontos, mantendo-se afastado da linha de descida.