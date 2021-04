O boletim da DGS, divulgado este sábado, dá conta de que foram registados 649 novos contágios nas últimas 24 horas, elevando para 830.560 o total de diagnósticos confirmados desde o início da epidemia em Portugal.

No mesmo período, de acordo com o novo balanço, morreram mais cinco pessoas com covid-19. Assim, o país soma agora 16.492 vítimas mortais da pandemia.

Segundo o boletim da DGS, três mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Algarve e outra nos Açores.

Em relação à distibuição geográfica dos novos casos, o Norte foi a região que reportou mais contágios, tendo registado 258 infeções. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 198 diagnósticos confirmados, o Centro com 52, o Algarve com 47, o Alentejo com 43, os Açores com 33 e a Madeira com 18.

O número de internados registou nova queda, depois do aumento da véspera, estando agora 415 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, menos 14 do que ontem, das quais 103 se encontram nos cuidados intensivos, mais dois doentes graves face ao bolanço anterior.

Nas últimas 24 horas, mais 667 pessoas deixaram de ter a doença ativa, aumentando para 788.274 o total de recuperados.

Quanto aos dados sobre a incidência e o rácio de transmissibilidade (rt) mantêm-se os valores de ontem, pois a DGS não faz atualização diária destes indicadores. Assim, Portugal tem uma incidência de 71,6 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e no continente é de 68. O RT situa-se nos 1,05 em Portugal e nos 1,04 em Portugal continental. Na última análise da DGS, partilhada na quarta-feira, este valor era de 1,06 e 1,05.

Atualmente, existem 25.344 casos ativos de covid-19, menos 23 do que no dia anterior, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 20.638 contactos, mas 698.