Miguel Frasquilho vai ser reconduzido como chairman da TAP, apurou o Nascer do SOL. Mas não vai ser caso isolado. Também Ramiro Sequeira, até aqui CEO interino da companhia área, vai permanecer no cargo, e será acompanhado por Alexandra Reis – contratada pelo grupo Barraqueiro para as compras da TAP – e Arik De.

Este último foi contratado pela administração de Antonoaldo Neves, escolhido por David Neeleman. Ainda falta um lugar a preencher, mas que será indicado pelo Ministério da Defesa.

A nova administração já está a ser criticada por quem defende uma nova lista composta por especialistas na área de aviação liderada por um executivo (CEO) com referências internacionais.

Aliás, essa tinha sido uma das ideias defendidas pelo ministro Pedro Nuno Santos, que chegou a contratar uma consultora de recursos humanos para fazer a avaliação – foi assim que o alemão Albrecht Binderberger surgiu na lista restrita de nomes identificados pela Korn Ferry.

O gestor alemão, com uma carreira de mais de 40 anos na indústria de aviação – tendo estado à frente dos destinos da Saudi Arabian Airlines (Saudia) até ao início de 2020 –, ficou pelo caminho. Não só pela remuneração salarial mensal, como também pelo facto de não poder escolher a equipa.

O facto de o plano de reestruturação ainda não ter sido aprovado em Bruxelas terá também contribuído para a desistência.