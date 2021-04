É oficial, a Liga Portugal, organismo tutelado por Pedro Proença, chegou a acordo com a casa de apostas Bwin, e a I Liga passará a chamar-se Liga Portugal Bwin. A nova nomenclatura passa a ser oficial em julho de 2021, e mantém-se até 2026.

A informação foi anunciada através dos canais oficiais da Liga Portugal nesta sexta-feira, confirmando as informações veiculadas por vários meios de comunicação ao longo da semana.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, definiu este como "um momento histórico para a Liga Portugal e para todo o futebol profissional", referindo os "valores históricos" do contrato, que ultrapassou os 4,8 milhões de euros pagos por temporada pela NOS, antiga patrocinadora.

"O dia de hoje é o reconhecimento de todo esse investimento que a Liga, em conjunto com os clubes, tem feito no seu posicionamento e que agora produz resultados. Quando há um ano atrás apresentámos um estudo realizado pela consultora Nielsen, sobre o valor potencial da nossa Liga, sabíamos qual o caminho que estamos a trilhar e a estratégia para o alcançar", defendeu ainda Proença, argumentando que "a Bwin é uma marca de referência e com credibilidade internacional, que pertence ao grupo Entain (ENT.L), um grupo cotado em bolsa no mercado de Londres, e que será também um parceiro privilegiado na nossa estratégia de internacionalização, um vetor estratégico absolutamente fundamental para a Liga e para os nossos clubes. Tenho a certeza de que esta relação agora iniciada irá transportar a futura Liga Portugal Bwin para um patamar nunca antes alcançado".

No comunicado, a Liga Portugal não fez qualquer alusão às ameaças judiciais da Betano, a casa de apostas que argumentou, nesta semana, que o acordo com a Bwin violava as negociações inicialmente realizadas entre a Liga Portugal e a própria Betano.