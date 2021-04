Jair Bolsonaro afirmou que apenas Deus o pode tirar da Presidência do Brasil. A declaração em questão foi feita depois de Carmen Lúcia, juíza do Supremo Tribunal Federal do Brasil, dar um prazo de cinco dias ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lima, para explicar a razão de não ter analisado nenhum dos 105 pedidos de impeachment apresentados contra Bolsonaro, tanto por entidades, como por cidadãos.

“Eu não quero me antecipar e falar o que acho sobre isso, mas digo uma coisa: só Deus me tira da cadeira presidencial e me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que estamos vendo acontecer no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo”, afirmou o Presidente brasileiro, durante um direto nas redes sociais, esta quinta-feira.

Sempre num tom ameaçador, Bolsonaro disse que irá aguardar a resposta de Arthur Lira à decisão da magistrada.

“Boa noite, fiquem tranquilos porque eu vou dormir tranquilíssimo esta noite e vamos ver o desenrolar dessa notícia do nosso Supremo Tribunal", rematou.