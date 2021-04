Um menino de 13 anos foi morto a tiro pela polícia em Chicago, depois de, alegadamente, ter sido visto com uma arma nas mãos.

O caso ocorreu a 29 de março, mas é notícia agora pois as imagens de vigilância da polícia foram divulgadas e mostram Adam Toledo a ser baleado no peito, já depois de ter obedecido à ordem das autoridades.

A polícia justifica o disparo, alegando que o jovem tinha uma arma nas mãos e que, por isso, agiu em conformidade.

No entanto, imagens evidenciam que tudo foi muito rápido, talvez demasiado rápido. Adam Toledo encontrava-se em fuga da polícia, mas quando obedece à autoridade e pára, é baleado em menos de meio segundo.

O vídeo, que pode ver aqui , contém imagens que podem ser consideras violentas ou chocantes.



Desde que Adam levantou as mãos, obedecendo à ordem da polícia, até ao momento em que o agente disparou passaram apenas oito décimos de segundo. As autoridades insistem que agiram em conformidade, pois a indicação que tinham era de que o jovem tinha disparado tiros naquele bairro.

Mais tarde, foi recuperada uma arma, a poucos metros do corpo de Adam Toledo, compatível com os cartuchos localizados no local para onde a polícia tinha sido chamada. As mãos do jovem também acusaram resíduos de arma de fogo, segundo a CNN.



Já o advogado do jovem, diz que o facto de existir ou não uma arma é irrelevante para o caso, uma vez que Adam a largou e obedeceu às indicações dos agentes, levantando as mãos.

Sublinhe-se que esta é apenas a notícia mais recente do que pode ser considerado violência policial. Esta semana, Daunte Wright foi morto por uma agente da polícia durante uma operação de trânsito, num subúrbio de Minneapolis, no Minnesota, o que tem levado a protestos em várias cidades norte-americanas.