Uma mãe, as três filhas e uma neta foram acusadas de tráfico droga, anunciou, esta sexta-feira, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto. Arguidas traficavam estupefacientes a partir de residências no Bairro Social das Enguardas, em Braga.

"Os factos agora levados a acusação reportam-se ao período de 2016 a Outubro de 2020 e referem-se à actividade de tráfico de estupefacientes na cidade de Braga", lê-se num comunicado.

Segundo o Ministério Público (MP), "uma arguida, acusada como reincidente, em conjunto com três filhas, todas quatro residentes naquele bairro, procederam no referido período, a partir das suas casas, à venda de cocaína e heroína aos consumidores que para tal ali as demandavam".

O MP indiciou ainda que "a arguida contou também com a colaboração decisiva de uma neta e do companheiro desta, os quais procederam à venda a consumidores como as demais". O companheiro da neta era também responsável pela aquisição e transporte do produto estupefaciente destinado a posterior revenda.

Outros dois arguidos, um homem e uma mulher, estão acusados de colaborar com aqueles seis guardando nas suas casas de residência o produto estupefaciente enquanto não era vendido.

A mãe e as três filhas "encontram-se a aguardar os ulteriores termos do processo sujeitas à medida de coacção de prisão preventiva". Já a neta e o companheiro estão em obrigação de permanência na habitação.