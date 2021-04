O Município de Oeiras investiu 1.185.183,28€ na aquisição de oferta de material informático e tecnológico a professores e alunos, para garantir o ensino à distância.

Antes do início da pandemia, a autarquia já tinha nas escolas um conjunto de recursos mobilizados pelo projeto Mochila Leve (implementado em 2018-2019), que prevê a utilização, entre outras ferramentas, de tablets em sala de aula, e pelo Plano de Desenvolvimento Tecnológico, que integrou numa primeira fase a requalificação do parque informático da Escola Secundária Luís de Freitas Branco e a requalificação da EB Narcisa Pereira. Até ao início da pandemia, já tinham sido atribuídos 1853 tablets.

Quando ocorreu o primeiro confinamento, em março de 2020, Oeiras adquiriu mais 600 tablets para suprimir as necessidades urgentes das escolas públicas do concelho e outros 166 para oferta à Casa Pia.

No segundo confinamento, as escolas socorreram-se dos equipamentos que já possuíam e, além, desses, o Município adquiriu mais 1406 novos tablets e 14 portáteis para dar resposta às restantes necessidades identificadas.



Outras medidas da Educação:

– Declarações de Consentimento relativos ao RGPD e Código Civil, que foram elaboradas pelo Encarregado de Proteção de Dados e Conselho de Acompanhamento para a Proteção de Dados do Município de Oeiras, para a dinamização de aulas à distância com captação de imagem e voz. Este projeto envolveu equipas do Município, escolas e professores.

– Licença WeBex para todos os docentes e alunos: Possibilitou a uniformização de uma plataforma para E@D que ofereceu todas as garantias e requisitos fundamentais: Segurança, Privacidade (dos dados pessoais dos alunos), Universalidade, Usabilidade e Estabilidade. Nas suas duas componentes, MEETING e TEAMS, permitiu desenvolver um trabalho de articulação direta entre um sistema de aulas síncronas e assíncronas, onde docentes e alunos puderam trabalhar em interação, tanto nas aulas diretas, como no desenvolvimento de tarefas individuais.

– 44 Sessões online de formação para utilização da WeBex: para que os docentes aprendessem a utilizar, com rentabilidade, a plataforma WeBex. Linhas de suporte com Número Verde para alunos e professores, para dar resposta rápida e direta aos alunos e docentes sobre a plataforma WebEx.

– Criação de um grupo de trabalho, constituído por docentes dos vários AE/ENA, para a criação de tutoriais sobre E@D para alunos e docentes: Promoveu o desenvolvimento de um Tutorial de Apoio à implementação de um sistema de aulas a distância, útil e securizante para os professores, que não estavam familiarizados com este tipo de dinâmicas, mas que, também, ajudou os alunos e as famílias a, de uma forma mais simples e rápida, aceder aos conteúdos preparados pela Escola.

– Subscrição de até 4700 licenças da Plataforma Escola Virtual para os alunos e professores das escolas da rede pública do concelho de Oeiras, em regime de fornecimento contínuo: Permite usufruir de um acesso individualizado bem como um meio de comunicação, num ambiente seguro, com soluções de gestão da aprendizagem criadas à medida das escolas, com os recursos educativos mais adequados aos currículos em vigor, um apoio constante ao nível da formação e do suporte à utilização. Oferece um vasto e diversificado banco de recursos educativos digitais, acessíveis a partir de qualquer computador com ligação à Internet.

– Disponibilização de serviços de psicologia clínica e psiquiatria às famílias dos alunos de Oeiras com necessidade de acompanhamento neste âmbito, desde 14 de abril de 2020

7 Bolsas de mérito e 440 bolsas de estudo para estudantes

Convicto da utilidade do investimento na formação de quadros técnicos superiores residentes no concelho, o que contribui para um maior e mais equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural, o Município de Oeiras aprovou a atribuição de sete Bolsas de Mérito e de 440 Bolsas de Estudo a estudantes do concelho, para o Ano Letivo 2020/2021. Trata-se de um investimento de 673.000,00€.

A par das Bolsas de Estudo, para estudantes matriculados em cursos conducentes ao grau de licenciatura com ou sem mestrado integrado e ao grau de mestrado, que são atribuídas em função dos rendimentos anuais do agregado, o Município de Oeiras criou uma bolsa adicional, de Mérito, para os cidadãos que se evidenciam pelos seus contributos para a comunidade. Esta distinção visa distinguir o mérito e reconhecer a importância da participação cívica e da sabedoria adquirida em contextos de aprendizagem não formais.