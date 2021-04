Tinha 17 anos quando chegou a Lisboa para estudar, vindo de uma infância de aventuras em Leiria, mas à procura de respostas sobre si próprio. Trocou as voltas ao pai, que queria que fosse para Economia, e inscreveu-se em 1968 na Escola de Educação Física de Lisboa, na Cruz Quebrada, onde viria a fazer toda a carreira e a participar na revolução democrática e do pensamento do corpo. O corpo mais que a soma das partes, do que pernas que saltam e pés que caminham, mas a forma de existir no mundo. A educação física mais que o treino de musculos e órgãos, mas o desenvolvimento integral.

Passam 48 anos e o entusiasmo de Carlos Neto não esmorece, nem com a jubilação a aproximar-se. Desde os primeiros anos de professor não se cansou de tentar pôr o direito a brincar das crianças na ordem do dia. Diz-se satisfeito por haver maior aceitação da ideia, mas preocupado com a falta de prática, com o aprisionamento das crianças e uma sociedade de medo, que está a deixar-se consumir por uma angústia existencial. Espera conseguir dar a última aula ao vivo e para um grande auditório em maio ou junho e promete ser ousado. Sem desvendar muito, explora o prazer do jogo e da brincadeira como prolongamento das zonas erógenas do corpo para fora dele, a atração de miúdos e graúdos por orifícios. Confessa que continua a ter a fome de conhecimento dos primeiros anos e lamenta que hoje tanto alunos como professores se sentem nos bancos das universidades sem a curiosidade que alimentou a sua geração. Espera que essa revolução aconteça.

Fez 70 anos em março. Escreveu nesse dia que era a “passagem obrigatória à reforma”. Chateia-o ou está em paz com a jubilação?

É um sentimento contraditório. Estou compulsivamente na reforma e isso é estranho. Agora, ainda que tenha chegado ao fim de uma cadeira académica centrada na formação, na investigação mas também no serviço à comunidade, sinto que não haverá uma grande mudança na vida quotidiana porque continuo a ser muito solicitado em função das causas que defendo há 48 anos e que eram consideradas completamente utópicas nesses primeiros tempos.

