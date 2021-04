A ciclovia da Avenida Almirante Reis está a sofrer algumas alterações na sequência da contestação de comerciantes e moradores, bem como da avaliação feita pela Câmara Municipal de Lisboa. Contudo, as queixas continuam e já existe a promessa de levar o caso à Justiça.

As obras já começaram, a atmosfera é invadida constantemente com o barulho das buzinas de carros e sirenes dos veículos de emergência. Os acidentes aumentam, os negócios fecham. A atual ciclovia com dois sentidos, que ocupa uma via de trânsito, será substituída por duas pistas com sentido único, uma de cada lado do separador central da Avenida Almirante Reis. Mas o que significa isso?

Os moradores contestam, os comerciantes desesperam e a Câmara Municipal defende-se. A Avenida Almirante Reis foi uma das selecionadas para agregar a grande rede ciclável, com duas centenas de quilómetros, num investimento a rondar os 30 milhões de euros pela CML. Mas aquilo que deveria ser uma medida direcionada para as preocupações ambientais e ecológicas está a tornar-se numa nuvem negra sobre aqueles que a ocupam. Peões atropelados, ambulâncias a circular na ciclovia, ciclistas que não cumprem as normas da estrada e um grande vazio de respostas. É esta a descrição dada por muitos moradores e comerciantes que, desde cedo, contestaram a criação da ciclovia naquilo que consideram “o seu bairro”.

