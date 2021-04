No dia 4 de julho de 2019, o Governo estabeleceu a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável (ENMAC), que previa atingir 10 mil quilómetros de ciclovia até 2030, construídas através de várias iniciativas de investimento, entre as quais 300 milhões do Portugal Ciclável. Na altura, existiam cerca de dois mil quilómetros de ciclovia no país e “o objetivo seria atingir os 10 mil em 2030”, indicou à Lusa o gabinete do ministro do Ambiente e da Transição Energética, reforçando que, para alcançar essa meta, “seria preciso construir oito mil quilómetros de ciclovia numa década”. No âmbito destes oito mil quilómetros de ciclovia, já existiam “várias iniciativas de investimento, entre as quais o Portugal Ciclável, que previa um investimento de 300 milhões de euros na construção de mil quilómetros de ciclovia nos próximos 10 anos”, avançou a tutela. Assim, o Governo pretendia aumentar a percentagem de deslocações em bicicleta no território nacional de 1% para 7,5%, valor correspondente à média europeia.

Segundo o portal Ciclovias.pt, que disponibiliza o mapa editável das ciclovias da zona de Lisboa e arredores, em 2020 Portugal possuía 2357 quilómetros de ciclovias.

Mas esta questão tem-se transformado num pequeno campo de batalha, onde são cada vez mais as pessoas que as contesta. Exemplos disso são as queixas feitas pelos moradores da Avenida de Berna e, em simultanêo, os comerciantes e residentes na Avenida Almirante Reis, que prometem levar o caso à Justiça .

A Câmara Municipal justifica-as com os olhos postos numa preocupação ambiental. Contudo, os moradores, neste caso da Avenida de Berna, acusam-na de violar as “mais elementares regras democráticas”. A questão que se coloca é: porquê?

