Pedro Coelho: A grande desilusão

Nos últimos meses tenho assistido perplexo, mas ao mesmo tempo em certa medida divertido ao trabalho que o jornalista da SIC Pedro Coelho tem feito sobre o Partido CHEGA.

“A Grande Ilusão”. É este o título de uma mini série que anunciando propor-se, episódio após episódio, a revelar escabrosas centelhas sobre o CHEGA, os seus hipotéticos financiadores ou o seu funcionamento interno, não passou apenas de uma verdadeira palhaçada jornalística que mais que não conseguir lesar, como pretendia, o partido em causa, apenas lesou, em minha opinião, a integridade pessoal e profissional de quem a idealizou.

Os disparates em si, bem, esses, houve para todos os gostos. Pretensas ligações a uma qualquer extrema direita internacional, equivalências a fascistas da história, hipotéticos financiadores obscuros e ilegais, conteúdo novelesco em torno da figura de André Ventura e da sua forma de gerir o partido, entrevistas absolutamente ridículas, quase todas elas feitas a figuras também elas ridículas ao ponto de terem sido literalmente postas a andar do partido por terem cérebros do tamanho de uma noz e pasme-se, caves, as “Caves do Chega”.

Uma coisa é certa: O Chega não tem caves nenhumas, mas talvez Pedro Coelho tenha realizado este seu “trabalho” nas caves de alguma adega. Grande moca, ó Pedro! A bebedeira troca-nos o cérebro. Quando ele existe, claro.

Igualmente engraçado foi ver que além de todo este chorrilho de dispartes que se foram apresentando ao mesmo tempo que ficava bem claro que sobre nenhum deles aparecia qualquer prova minimamente credível do que se dizia, (pela simples razão de serem todos meras efabulações), Pedro Coelho foi aqui ou ali, no seu Twitter, demonstrando afinal quais as suas verdadeiras motivações.

A 22 de Dezembro de 2020 escrevia Pedro Coelho: “AV acabou por dar entrevista. A + estranha q fiz em 30 anos. O mundo político que AV criou está a desabar e AV diz q o caos é uma oportunidade. AV está convencido q lhe basta a retórica para agregar as próximas lufadas de apoiantes. E, na era do efémero, AV sabe q tem razão/1.”

- Portanto, André Ventura soma vitórias pessoais e políticas, mas Pedro Coelho acha que o seu mundo está a ruir. Além de mau jornalista é péssimo analista político.

A 3 de Janeiro de 2021 escrevia Pedro Coelho: “3-se o jornalismo não influenciasse a sociedade, de nada serviria.4-mesmo sabendo a SIC, e eu próprio, q AV e seus acólitos conseguirão, em qualquer circunstância, criar uma narrativa q lhes seja favorável, a SIC, pelos pontos 1 e 2, tem a obrigação de revelar. (Continua)

- Portanto, o jornalista que se apresenta como o paladino da verdade e da defesa dos valores da democracia considera que o jornalismo serve para influenciar. Deve ter chumbado a deontologia pela simples razão que o jornalismo não serve para influenciar, mas sim, apenas, para informar.

A 24 de janeiro de 2021 escrevia Pedro Coelho: “Até agora, AV tem o pior resultado no distrito do Porto; AV demite se mais uma vez... em menos de 2 anos, o líder coleciona demissões ... se o próximo congresso do chega for como o de setembro passado lá teremos mais umas encenações; Curiosidade jornalística: no distrito de José Lourenço, o homem que mais influencia o Chega, AV ficou abaixo de Ana Gomes em todos os concelhos. Na freguesia de Canelas AV teve metade dos votos de Ana Gomes”

- Portanto, Pedro Coelho, novamente quase parecendo atingir o clímax parecia vibrar com os resultados alcançados por Ventura elogiando até Ana Gomes, alguém que pontificou no PCTP/MRPP, amiga de Sócrates ou Paulo Pedroso. Tudo gente boa. Tudo gente séria. Ventura é que não é nada disso segundo a sua visão.

A 30 de janeiro escrevia Pedro Coelho sobre um artigo de José António Saraiva que honestamente desmontava as fábulas criadas sobre o Chega e André Ventura: “José António Saraiva é um arquiteto a fazer jornalismo. O que é tramado. Porque a veia criativa dos arquitetos fica muitas vezes dependente dos interesses de quem lhes paga a criação.

- Portanto Pedro Coelho já nem se coibia aqui de atacar um colega de profissão por ter uma opinião distinta da sua quase parecendo acusá-lo de estar a ser pago por alguém. Curioso. Curioso quando o seu trabalho foi patrocinado pela Gulbenkian e pela Universidade Nova. E a meu ver deve ter sido paga, bem paga, por mais alguém. Não estou a afirmar que foi. Mas sou livre de pensar que tenha sido.

E a 6 de março? Bem a 6 de março escrevia o jornalista fã número um do Chega: “É tão estranho ouvir Cavaco Silva a falar em “democracia amordaçada”. Hoje o PCP faz 100 anos. Parabéns pela democracia sem mordaça que ajudou a criar”;

- Portanto Pedro Coelho, qual porta estandarte da esquerda e extrema-esquerda torna-se agora comentador político atacando Cavaco Silva e felicitando os comunistas no seu aniversário. Caramba, logo os Comunistas que tanta merda fizeram a este país e aos portugueses após o 25 de Abril querendo eles sim tornar Portugal numa ditadura soviética. Repito: Ditadura Soviética.

A 1 de abril escrevia: “Depois de se apropriar do discurso de Sá Carneiro, Ventura apropriou-se do discurso de Salazar. Que herança deixaram Salazar, Mussolini e Franco na extrema direita europeia?”

- Portanto, Pedro Coelho além de não perceber nada de história pela simples razão de que coloca Salazar, Mussolini ou Franco no mesmo saco quando o primeiro foi na verdade bem diferente dos restantes, diz, pasme-se, que Ventura se apropriou do seu discurso. Faz sentido, faz. São realmente perfis muito semelhantes ó Pedro.

Ora bem, toda esta súmula para quê?

Para que fique claro que, em minha opinião, não estamos perante um trabalho jornalístico sério. Estamos perante uma campanha pessoal de destruição de carácter proporcionada por alguém que travestindo mesquinhez e parcialidade em jornalismo nunca teve outro objectivo que não prejudicar, gratuitamente, um partido político e o seu líder.

Com isso, Pedro Coelho mais não fez que ser ele o fascista-mor da imprensa nacional enquanto acusava André Ventura e o Chega de sê-lo na política portuguesa. Alguém que numa amálgama de acusações nunca provadas ou sequer devidamente fundamentadas foi capaz de produzir algo que não é mais que palha, palha esse que só pode ser comida por burros.

No entanto, para que não se vitimize, Pedro Coelho até para ser burro ou ignorante está no seu mais elementar direito. Direito que respeito e que entendo que ninguém lhe deve querer furtar. Já politicamente só lhe posso agradecer, eu e o Chega, pois, a única coisa que conseguiu com toda esta narrativa foi garantir mais umas largas dezenas de milhares de votos ao partido.

E pensar que é este Senhor, Professor auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Serão estas as práticas que ensina aos seus alunos?

Em suma: Pedro Coelho “A Grande desilusão”

Rodrigo Alves Taxa