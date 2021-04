Saudades dos momentos perfeitos

É impressionante a volta que a vida deu em pouco mais de um ano. De tal forma que há certas posturas e comportamentos que tínhamos como habituais e que agora estranhamos tanto. Foram as rotinas que se alteraram por completo, os sítios onde íamos, a liberdade que era tanta que nem dávamos conta. Sobretudo o tempo com os amigos e com a família. Aqueles almoços que se estendiam pela tarde fora, as jantaradas intermináveis, os convívios em casa de uns amigos e de outros ou as idas aos restaurantes preferidos. Cada um de nós terá no seu imaginário coisas por fazer que ficaram suspensas e velhos hábitos que foram interrompidos.

Eu tenho saudades de ir ao estádio ver um jogo de futebol. É aliás dos poucos sítios onde eu gosto de multidões. De sentir os estádios cheios a vibrar. Tenho saudades de comprar uma viagem e sair daqui a uma sexta e voltar domingo ou segunda sem ter que pensar em toda a parafernália de máscaras, testes, países onde se pode ou não entrar e justificações. Saudades de não ter que ter cuidados extraordinários quando encontro alguém na rua, poder abraçar ou cumprimentar com beijinhos e pronto. Tenho saudades de ir a uma discoteca até às tantas ouvir boa música e ir a um bar antes disso para pôr a conversa em dia. De andar na rua e não sentir as pessoas com receio umas das outras e de poder ir trabalhar sem ver os sorrisos na cara das pessoas.

Tenho saudades de acordar ao sábado de manhã e ir direto com o Vítor ao Gigi, fora de época, almoçar deliciosamente e estar na sacanagem até às 18h, dali seguirmos os três para o Melting Pot e acabarmos a cear na barra do Jean (Paixa) “àquela hora que ninguém desconfia”. De poder festejar o meu aniversário com mesas compostas e de fazer a minha festa de 1/2 aniversário. De ir passar fins de semana ao Algarve e à Serra da Estrela sem o receio de ser considerado um fora da lei. De ir à praia livremente e dar um mergulho no mar. De ir ao Jezebel, ao Urban ou ao Lux, conforme a minha disposição. De jantar com os meus amigos e de ficar horas à conversa com eles. Tenho até saudades de brincar com os chineses com a mania que usavam máscara em todo o lado (mal nós sabíamos o que nos esperava).

Saudades de estar com a minha avó sem o receio de lhe poder estar a passar alguma coisa, de estar com a família toda junta. Saudades das festas de aniversário e de abraçar aquelas pessoas tão importantes para mim. De ter os amigos que vivem fora cá de férias, de convidar pessoas para minha casa, de fazer reuniões sem o embaraço do medo. De passear pela cidade e ver os espaços com vida. Do verão sem horas em que ficamos juntos ali até nos apetecer… Da relação afetiva entre as pessoas, do toque, da aproximação. De ver caras completas e de conseguir usufruir das expressões dos outros nas maravilhosas gargalhadas. Sempre dei valor a estes pequenos momentos e sinto muito a falta deles. Sei que ainda não é tempo para isso mas estou desejoso de que volte em breve. Tenho saudades do tanto, que por vezes pareceu tão pouco… Dos momentos perfeitos, da felicidade nas mais pequenas coisas.