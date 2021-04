Pelo menos oito pessoas morreram e 60 ficaram feridas num tiroteio num armazém postal na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos da América.

Segundo a informação avançada pela polícia local, um homem começou a disparar num armazém da FedEx, que fica perto do aeroporto da cidade, pelas 23h locais de quinta-feira (3h de sexta-feira em Lisboa).

"Temos várias pessoas com ferimentos consistentes de bala", disse aos jornalistas a porta-voz da polícia de Indianápolis, Genae Cook.

"Os polícias de Indianápolis responderam à chamada, vieram, fizeram o trabalho, mas muitos estão a tentar lidar com isto, porque este é um cenário que nunca ninguém devia ver", lamentou. "É uma tragédia, mas vamos conseguir ultrapassá-la."

Várias pessoas foram transportadas para hospitais. O atirador ter-se-á suicidado em seguida.

Num comunicado, esta manhã divulgado, a FedEx afirma estar "ciente do tráfigo tiroteio". "A segurança é a nossa maior prioridade e oa nossos pensamentos estão com todos os que são afetados. Estamos a trabalhar para reunir mais informações e a cooperar com as autoridades investigadoras", acrescenta.