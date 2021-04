O Parlamento levantou a imunidade de oito deputados para responderem perante o Ministério Público por alegada comunicação de moradas falsas.

Carla Barros, Firmino Marques e Pedro Roque, do PSD, Elza Pais, Fernando Anastácio e Nuno Sá, do PS, João Almeida, do CDS, e Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, são os deputados em causa.

Sandra Cunha renunciou ao mandato. “Não quero que a continuidade em funções durante a minha defesa possa ser usada como arma de arremesso contra o Bloco de Esquerda”, explicou a deputada do BE.

João Almeida, em comunicado, garantiu que o processo “resulta de erros grosseiros” da investigação. “Vivo em São João da Madeira desde 2015 e disso tenho todo o tipo de provas possível”, afirma o deputado centrista.