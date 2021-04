Pierre-Emerick Aubameyang, que alinha Arsenal, encontra-se hospitalizado. O futebolista revelou, nas redes sociais, que contraiu malária enquanto esteve no Gabão, no mês passado, ao serviço da seleção.

"Olá a todos. Obrigado pelas mensagens e telefonemas. Infelizmente, contraí malária enquanto estive no Gabão, ao serviço da seleção, há algumas semanas. Tenho passado os últimos dias no hospital, mas tenho melhorado dia após dia, graças aos excelentes médicos que detetaram e trataram o vírus tão rapidamente", escreveu Aubameyang na legenda de uma imagem partilhada no Instagram, que mostra o jogador, de 31 anos, no hospital.

Apesar de tudo, Aubameyang garante que vai voltar brevemente, “mais forte do que nunca”.