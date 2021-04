O Granada, o Slavia Praga, o Dínamo de Zagreb e o Ajax foram as quatro equipas derrotadas nos quartos-de-final da Liga Europa, que findaram nesta quinta-feira.

A AS Roma de Paulo Fonseca alcançou as meias-finais da Liga Europa, após uma dura luta frente ao Ajax, que acabou num empate a uma bola na segunda volta, no Stadio Olimpico, na capital italiana. Valeu então aos romanos a vitória na Holanda, por 2-1, para garantir a passagem. É ainda importante relembrar que a Roma esteve a perder até ao minuto 72, quando Edin Dzeko marcou o golo do empate para a equipa da casa.

Em Old Trafford, o Manchester United de Bruno Fernandes selou a vitória frente ao Granada de Rui Silva, por 2-0, com um golo madrugador de Edison Cavani, e um autogolo de Jesús Vallejo, já nos descontos. Assim, os red devils duplicaram a dose inicialmente aplicada na primeira mão, quando bateram o Granada em Espanha por duas bolas a zero, passando sem espinhas para as meias-finais da Liga Europa.

Já o Arsenal de Mikel Arteta não mostrou também qualquer dificuldade na segunda volta dos quartos-de-final, frente ao Slavia Praga. Se na primeira mão os gunners não tinham conseguido passar do empate a uma bola, o jogo na República Checa acabou com uma vitória britânica por 0-4, com um bis de Lacazette, o que permitiu ao Arsenal seguir em frente na liga europeia.

Em Villarreal, a noite sorriu aos espanhóis, que vinham já de uma vitória por 1-0 frente ao Dínamo de Zagreb, e bateram os croatas por 2-1 na segunda volta.