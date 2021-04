Diana Santos é a nova deputada do Bloco de Esquerda (BE). A psicóloga clínica, de 36 anos, vai substituir a deputada Sandra Cunha, que renunciou ao mandato. A informação foi confirmada pelo BE.

A também ativista pelos direitos humanos e civis das pessoas com deficiência ocupava o quarto lugar da lista que o partido apresentou ao distrito de Setúbal nas eleições legislativas de 2019, ano em elegeram dois deputados por aquele círculo eleitoral.

Recorde-se que a deputada bloquista Sandra Cunha, eleita pelo círculo de Setúbal, pediu a renúncia ao mandato na Assembleia da República nesta quinta-feira. Sandra Cunha confirmou que o Ministério Público pediu o levantamento da sua imunidade parlamentar para ser constituída arguida na sequência da identificação de discrepâncias nas moradas que indicou ao Parlamento entre 2017 e 2018.

"O Ministério Público pediu o levantamento da minha imunidade parlamentar para ser constituída arguida na sequência da identificação de discrepâncias nas moradas que indiquei ao Parlamento entre 2017 e 2018, discrepâncias que esclareci oportunamente, quando as corrigi", começou por partilhar a deputada na rede social Facebook. "A minha constituição como arguida leva-me a pedir a renúncia ao meu mandato de deputada à Assembleia da República. Por motivos pessoais, porque pretendo defender o meu bom nome com total liberdade, e por motivos políticos, porque não quero que a continuidade em funções durante a minha defesa possa ser usada como arma de arremesso contra o Bloco de Esquerda", acrescentou.

O Bloco confirmou a renúncia da deputada alegando motivos pessoais.